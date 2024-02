Avid Bioservices Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Aktie von Avid Bioservices betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert des RSI beträgt 45,16, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden bei der Bewertung von Avid Bioservices berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Von Analysten wird die Avid Bioservices-Aktie derzeit mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Alles in allem erhält Avid Bioservices eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Avid Bioservices derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,47%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.