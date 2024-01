Avid Bioservices Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Avid Bioservices-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Insgesamt erhält Avid Bioservices eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Avid Bioservices hat ein KGV von 810,7, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie, der bei 104,97 liegt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Avid Bioservices in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist daher im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Aktie war auch häufiger im Fokus der Anleger und erhielt daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Avid Bioservices eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt, was zu dieser Bewertung führt.