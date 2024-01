Avid Bioservices Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs von Avid Bioservices hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 101,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt nur um 20,77 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +80,39 Prozent für Avid Bioservices bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 18,93 Prozent, wobei Avid Bioservices mit 82,23 Prozent deutlich über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Avid Bioservices bei 810,7, was über dem Branchendurchschnitt von 680 Prozent liegt. Für die Branche "Biotechnologie" beträgt der Wert 103,99, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt für Avid Bioservices aktuell 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Avid Bioservices beträgt aktuell 49, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,58), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Avid Bioservices somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse des RSI.