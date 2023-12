Avid Bioservices Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die technische Analyse der Avid Bioservices-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,19 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,5 USD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -46,68 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 5,82 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +11,68 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Avid Bioservices-Aktie daher eine "Gut-Bewertung", was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Avid Bioservices in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wird. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich ein überbewertetes Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 810 liegt, was einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104 entspricht. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 65,9, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

