Avid Bioservices Aktie: Das ist ein Knall!

Die Analystenbewertung für Avid Bioservices fällt insgesamt neutral aus, da in den letzten 12 Monaten 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 0 negative Bewertungen vorlagen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Avid Bioservices liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent sinken wird, da der Kurs zuletzt bei 7,5 USD lag. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht", obwohl die Analysten insgesamt eine positive Einschätzung abgeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als neutral bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, wodurch die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitssektor hat die Aktie von Avid Bioservices im letzten Jahr eine Rendite von 101,16 Prozent erzielt, was 107,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich der Biotechnologie liegt die jährliche Rendite für Wertpapiere im Durchschnitt bei -9,83 Prozent, wobei Avid Bioservices aktuell 110,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avid Bioservices liegt bei 810, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 101,67 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe basierend auf fundamentalen Kriterien.