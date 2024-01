Avid Bioservices Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für Avid Bioservices liegt der RSI bei 65,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Avid Bioservices eine schwache Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Avid Bioservices insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Einschätzung als "Neutral" eingestuft wird. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avid Bioservices bei 810,7, was bedeutet, dass die Börse 810,7 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 677 Prozent mehr als bei vergleichbaren Werten in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Biotechnologie" liegt der durchschnittliche Wert des KGV bei 104, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft wird und daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" erhält.