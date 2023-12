Avid Bioservices Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avid Bioservices-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 30. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Avid Bioservices auf Grundlage der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Avid Bioservices diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen und an sieben Tagen negative Themen vorherrschten. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Avid Bioservices bei 6,12 USD liegt, was einer Entfernung von -51,47 Prozent vom GD200 (12,61 USD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 6,19 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,13 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Dividende weist Avid Bioservices derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -2, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.