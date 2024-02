Avid Bioservices Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Avid Bioservices hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 101,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologiebranche im Durchschnitt um -10,9 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Avid Bioservices eine Outperformance von +112,06 Prozent erzielte. Auch im Gesundheitspflegesektor lag die mittlere Rendite bei -6,13 Prozent, während Avid Bioservices um 107,29 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese überdurchschnittliche Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Avid Bioservices-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 10,24 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 7,7 USD liegt (Unterschied -24,8 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+21,26 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Avid Bioservices überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominieren vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividende weist Avid Bioservices derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,51 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von 2,51 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt.