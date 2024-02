Avid Bioservices Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Aktie von Avid Bioservices wird derzeit in verschiedenen Bereichen bewertet. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine Unterbewertung an. Mit einem KGV von 810,7 liegt die Bewertung um 678 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 104,15 für Unternehmen in der Biotechnologiebranche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Avid Bioservices derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,47%. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Aktie von Avid Bioservices derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber insgesamt erhält Avid Bioservices eine "Gut"-Bewertung in diesem Analysebereich.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für die Aktienbewertung. Der RSI für Avid Bioservices liegt derzeit bei 45,16, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Avid Bioservices, mit einer Unterbewertung aus fundamentaler Sicht, einer niedrigeren Dividendenrendite und einer neutralen Bewertung durch Analysten und den RSI.