Avid Bioservices Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Avid Bioservices liegt aktuell bei 810,7 und ist damit um 675 Prozent höher als der Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 104. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, weshalb Avid Bioservices in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" konnte Avid Bioservices eine Rendite von 101,16 Prozent erzielen, was 84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 25,38 Prozent verzeichnete, hat Avid Bioservices mit 75,78 Prozent ebenfalls deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Avid Bioservices liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,47) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Avid Bioservices-Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert der Avid Bioservices-Aktie derzeit bei 65, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 42,3), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für Avid Bioservices.