Avid Bioservices Aktie: In Lauerstellung

Die Analysten haben eine neutrale Einschätzung für Avid Bioservices abgegeben, da es keine positiven oder negativen Bewertungen gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Aktienkurses. Insgesamt wird das Unternehmen jedoch positiv bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Avid Bioservices. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, die eine abnehmende Aufmerksamkeit und negative Auffälligkeiten festgestellt hat. Daher wird das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen als schlecht bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen negative Themen vorherrschten. Dies führte zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Avid Bioservices-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 37,41 und der RSI25 bei 41,29, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem Relative Strength Indikator.