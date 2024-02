Avid Bioservices Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Avid Bioservices schüttet laut aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0% aus, was 2,5 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,5%. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Vergleich zur Branche Biotechnologie.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Avid Bioservices als überbewertet, da das KGV mit 810,7 insgesamt 671% höher ist als der Branchendurchschnitt von 105,19. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung rund um die Aktie von Avid Bioservices wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein positives langfristiges Bild, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Avid Bioservices liegt bei 32,76, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 40, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.