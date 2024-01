Avid Bioservices Aktie: Jetzt geht’s los!

Derzeit wird die Avid Bioservices-Aktie als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 810 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 810,7 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 675 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 104. Aufgrund des hohen KGV wird der Titel daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Avid Bioservices derzeit bei 0 %, was 2,46 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Avid Bioservices. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Avid Bioservices in den letzten 12 Monaten eine Performance von 101,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt nur um 20,01 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +81,15 Prozent im Branchenvergleich für Avid Bioservices. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit 82,57 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Avid Bioservices ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.