Avid Bioservices Aktie: Ist das noch normal?

Die Avid Bioservices Aktie handelt derzeit bei 6,62 USD, was einer Abweichung von +7,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -37,01 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Avid Bioservices in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Avid Bioservices, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch in dieser Hinsicht bekommt die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 810,7, was 672 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 104 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Avid Bioservices liegt bei 57,75, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.