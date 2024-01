Avid Bioservices Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs von Avid Bioservices hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 101,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 19,77 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +81,39 Prozent für Avid Bioservices bedeutet. Auch im Gesundheitspflege-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 24,71 Prozent erzielen, was einer Überperformance von 76,45 Prozent entspricht. Infolgedessen erhält Avid Bioservices in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Avid Bioservices mit 0 Prozent 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Biotechnologie-Branche beträgt 2 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avid Bioservices liegt bei 810, während der Branche-Durchschnitt bei 104,78 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Avid Bioservices. Die Anleger haben verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.