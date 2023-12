Avid Bioservices Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Analysteneinschätzung für Avid Bioservices ergibt sich insgesamt als "Neutral", basierend auf einer Empfehlung von 0 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen in den letzten 12 Monaten. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Avid Bioservices. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird, da der aktuelle Kurs bei 7,05 USD liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie das Rating "Schlecht", obwohl die Analysten insgesamt zu einer positiven Bewertung gelangen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Avid Bioservices liegt bei 2,75, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avid Bioservices mit einem Wert von 810,7 deutlich überbewertet im Vergleich zum Branchenmittel von 104,47. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittskurs der Avid Bioservices-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,51 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,05 USD, was einem Unterschied von -43,65 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,08 USD, was einer Steigerung von +15,95 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf einer kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Avid Bioservices in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.