Avid Bioservices Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse von Avid Bioservices zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 10,08 USD liegt, während die Aktie selbst bei 7,4 USD gehandelt wird. Dies bedeutet eine Distanz von -26,59 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 6,48 USD, was einer positiven Distanz von +14,2 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen und an sechs Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Die verstärkten Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analysteneinschätzung für Avid Bioservices zeigt insgesamt ein "Neutral", da in den letzten 12 Monaten 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 0 negative Empfehlungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Avid Bioservices liegt bei 0 USD, was einer potenziellen negativen Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Gesamteinstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um Avid Bioservices wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung festgestellt. Dies basiert auf einer erhöhten negativen Diskussion in den sozialen Medien. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen ging zurück, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Avid Bioservices in dieser Hinsicht daher eine "Schlecht"-Einstufung.