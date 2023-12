Avid Bioservices Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avid Bioservices beträgt derzeit 810,7 und liegt damit 679 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche von 104. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Avid Bioservices 0 mal mit "Gut" und 1 mal mit "Neutral" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Avid Bioservices, allerdings haben die Analysten einen aktuellen Kurs von 6,75 USD festgestellt. Basierend darauf erwarten sie eine negative Entwicklung von -100 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 0 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Avid Bioservices derzeit bei 12,3 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,75 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -45,12 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 5,86 USD, was einer +15,19 Prozent Differenz entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung aus der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich hat Avid Bioservices in den letzten 12 Monaten eine Performance von 101,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt nur um 22,78 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +78,39 Prozent für Avid Bioservices im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor hat Avid Bioservices eine signifikante Überperformance von 85,39 Prozent erzielt. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.