Avid Bioservices Aktie: Grund zur Sorge?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Avid Bioservices eine Rendite von 101,16 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt sie jedoch 49,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Biotechnologie" beträgt durchschnittlich 179,65 Prozent, das bedeutet, dass Avid Bioservices aktuell um 78,49 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der schlechteren Entwicklung bewerten Analysten die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Avid Bioservices-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent für die Biotechnologie-Branche liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. In einem kürzeren Zeitraum von einem Monat gab es keine positiven, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Dies führt zu einer aktuellen Bewertung als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was einer potentiellen Steigerung von 183,29 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Einschätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" empfohlen.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,6 USD. Der letzte Schlusskurs von 7,06 USD weicht somit um -51,64 Prozent ab, was als schlechter Wert aus charttechnischer Sicht bewertet wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,19 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-30,72 Prozent) darunter, was ebenfalls eine schlechte Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Avid Bioservices-Aktie basierend auf der technischen Analyse ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.