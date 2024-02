Avid Bioservices Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die langfristige Meinung von Analysten über die Avid Bioservices-Aktie ist neutral. Es liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 0 USD, was einer Performance von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 7,62 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während die Redaktion das Rating "Gut" vergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Avid Bioservices-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 101,16 Prozent erzielt, was 108 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Biotechnologie-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,43 Prozent, wobei Avid Bioservices mit 112,59 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Avid Bioservices eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 810,7, was 708 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

