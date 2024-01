Avid Bioservices Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Avid Bioservices liegt bei 41,53, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,34 und zeigt ebenfalls eine "neutral" Bewertung an. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse untersucht trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Avid Bioservices-Aktie beträgt derzeit 11,73 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,76 USD liegt, was einer Abweichung von -42,37 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,76 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+17,36 Prozent) liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Avid Bioservices basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und Buzz der Avid Bioservices-Aktie werden auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt und wird daher als "neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Avid Bioservices in diesem Punkt als "neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Avid Bioservices in den letzten 12 Monaten eine Performance von 101,16 Prozent, was eine Outperformance von +87,97 Prozent im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche und 81,01 Prozent im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.