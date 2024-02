AvidXchange Holdings Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Für die Avidxchange liegt der RSI bei 21,79, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 40,4 und deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 7 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen für Avidxchange ausgesprochen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,94 USD, was auf eine leicht negative Kursentwicklung hindeutet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Avidxchange von 12,29 USD 19,55 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt, was als positives Signal betrachtet wird. Der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage betrachtet, liegt bei 11,5 USD, was ebenfalls auf ein gutes Signal hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Avidxchange festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält Avidxchange daher auf dieser Stufe ein negatives Rating.