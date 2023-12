Avicopter Aktie: Das war abzusehen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Avicopter als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Avicopter-Aktie beträgt 22,03, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 45,5 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" im Relative Strength Indikator.

Die Stimmung der Anleger bei Avicopter in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt jedoch, dass insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Avicopter wurde langfristig eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Avicopter mit -18,5 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,39 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Avicopter mit 18,9 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.