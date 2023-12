Avicopter Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Avicopter größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien überwiegend positive Themen zu Avicopter diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut". Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, wovon vier als "Schlecht" und drei als "Gut" eingestuft wurden. Somit ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird Avicopter hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand dieses RSI ist Avicopter derzeit mit dem Wert 21,11 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Avicopter auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Avicopter weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern geben wir der Aktie von Avicopter bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Avicopter in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -21,49 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche sind im Durchschnitt um -0,96 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -20,53 Prozent im Branchenvergleich für Avicopter bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,59 Prozent im letzten Jahr, wobei Avicopter 20,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.