Avicopter Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Avicopter-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Die trendfolgenden Indikatoren wie der 50- und 200-Tage-Durchschnitt zeigen eine neutrale Bewertung für die Aktie. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 39,62 CNH, was nur eine Abweichung von -2,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (38,7 CNH) bedeutet. Der 50-Tage-Durchschnitt von 37,86 CNH weist eine geringe Abweichung von +2,22 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 22, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und damit eine gute Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 49,85, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein gutes Rating für Avicopter auf Basis des RSI.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Avicopter zu beobachten, was zu einer positiven Stimmung und einem guten Rating führt. Die Aktie steht auch vermehrt im Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem guten Rating beiträgt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance von -18,5 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche, die im Durchschnitt um 1,68 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Performance von Avicopter um 19,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, ein gutes Rating auf Basis des RSI und der Stimmung in den sozialen Medien, sowie eine schlechte Bewertung im Branchenvergleich.