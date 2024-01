Avicopter Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Avicopter-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt bei 37,5 CNH, was einer Entfernung von -5,04 Prozent vom GD200 (39,49 CNH) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 37,93 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Aktienkurs wird insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avicopter-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI von 71 für die letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Avicopter zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Avicopter in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Branchenvergleich liegt die Aktienperformance von Avicopter deutlich unter dem Durchschnitt der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.