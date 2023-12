Avichina Industry Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Aktie von Avichina Industry & erhält gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,81 HKD, während der aktuelle Kurs bei 3,22 HKD liegt, was eine Abweichung von -15,49 Prozent darstellt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 3,51 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von -8,26 Prozent ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu dieser Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Avichina Industry & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,27 Prozent, was einer Underperformance von -7,12 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie 7,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) unterbewertet ist, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,02 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 48,53.