Avichina Industry Aktie: Was für eine Niederlage!

Avichina Industry & wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,02, was einer Abweichung von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,53 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Avichina Industry &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3,81 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 3,22 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -15,49 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,51 HKD um -8,26 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen lässt darauf schließen, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Aus dieser Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Avichina Industry & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,27 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -2,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,12 Prozent für Avichina Industry &. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -2,17 Prozent, wobei Avichina Industry & 7,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.