Avichina Industry Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Avichina Industry & in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung verliehen. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Avichina Industry & wurde in etwa so viel diskutiert wie üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Avichina Industry & als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Avichina Industry &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 11,54, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 von 49,15 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Avichina Industry & derzeit 2, was eine negative Differenz von -4,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten erhalten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avichina Industry & liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 45,81) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 80 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Avichina Industry & damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.