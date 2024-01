Avichina Industry Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die technische Analyse von Avichina Industry & zeigt, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,77 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 3,18 HKD lag, was einer Abweichung von -15,65 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3,46 HKD eine Abweichung von -8,09 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um Avichina Industry & war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine klare Richtung zu erkennen und auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Avichina Industry & bei -9,27 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Rendite mit 3,6 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenpolitik von Avichina Industry & erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell -3,86 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen liegt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, der Branchenvergleich und die Dividendenpolitik, dass Avichina Industry & aktuell schlecht abschneidet.