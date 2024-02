Avicanna Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) der Avicanna liegt bei 30,77 und zeigt somit eine neutrale Situation, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke wurden als neutral bewertet. Daher erhält Avicanna in dieser Kategorie ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung zeigt hingegen eine positive Tendenz. Über Avicanna wurde in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Gut".

In der technischen Analyse ist die Avicanna mit einem Kurs von 0,395 CAD derzeit +6,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von +6,76 Prozent zum gleitenden Durchschnitt positiv bewertet.

Insgesamt wird die Aktie der Avicanna aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments mit einer Gesamtbewertung von "Gut" eingestuft.