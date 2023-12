Avicanna Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Avicanna ein viel diskutiertes Thema, und dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben sich jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Avicanna befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Avicanna konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Avicanna auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Avicanna-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Jedoch zeigt die Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der gleitende Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Avicanna-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Avicanna-Aktie zeigt einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis nicht überkauft oder -verkauft, weshalb das Wertpapier in diesem Bereich mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Avicanna.