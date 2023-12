Avic Sunda Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde China Merchants Property Operation & Service von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Äußerungen. In den vergangenen Tagen wurden auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Merchants Property Operation & Service-Aktie derzeit überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (76) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (70,53) weisen darauf hin, dass das Wertpapier überbewertet ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit erfährt als üblich, was zu einem gemischten Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 14,94 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 12,83 CNH liegt. Dieser Abstand von -14,12 Prozent führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, des RSI, der Stimmungsänderung und der technischen Analyse ein eher gemischtes Bild, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der China Merchants Property Operation & Service-Aktie führt.