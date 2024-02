Avic Sunda Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die China Merchants Property Operation & Service-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,07 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 11,45 CNH, was einem Unterschied von -18,62 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs (11,76 CNH) nur knapp unter dem gleitenden Durchschnitt (-2,64 Prozent). Daher wird die China Merchants Property Operation & Service-Aktie in diesem Fall neutral bewertet.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich der Aktie von China Merchants Property Operation & Service war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Merchants Property Operation & Service war hingegen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Merchants Property Operation & Service-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (34,94 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (51,94 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält die China Merchants Property Operation & Service-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.