Avic Sunda Aktie: Kaum zu glauben!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der China Merchants Property Operation & Service als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 68,35, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 65,61, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber China Merchants Property Operation & Service. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Feedback. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält China Merchants Property Operation & Service daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass China Merchants Property Operation & Service interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der China Merchants Property Operation & Service-Aktie bei 14,87 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,88 CNH, was einem Unterschied von -13,38 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 13,49 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.