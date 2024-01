Avic Sunda Aktie: Finger Weg!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf China Merchants Property Operation & Service wurden zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die China Merchants Property Operation & Service-Aktie beträgt 14,62 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 11,69 CNH liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 13,1 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs. Beide Indikatoren führen zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für China Merchants Property Operation & Service, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Merchants Property Operation & Service-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings zeigt der RSI25, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird China Merchants Property Operation & Service auf Basis der Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.