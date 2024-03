Avic Sunda Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Diskussionen rund um China Merchants Property Operation & Service auf sozialen Medien signalisieren deutliche Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Merchants Property Operation & Service-Aktie einen längerfristigen Durchschnitt von 13,75 CNY hat, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 10,76 CNY liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,24 CNY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt wird China Merchants Property Operation & Service auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Änderung, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass China Merchants Property Operation & Service überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält das China Merchants Property Operation & Service-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.