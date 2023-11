Avic Shenyang Aircraft Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Avic Shenyang Aircraft: Analyse der Anlegerstimmung, technische Analyse und Sentiment

In den letzten zwei Wochen wurde Avic Shenyang Aircraft von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, so das Ergebnis einer Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Daraus ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und somit die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell liegt der RSI von Avic Shenyang Aircraft bei 59,11, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 43 eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge in Bezug auf Avic Shenyang Aircraft gab. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von +1,14 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine nahezu neutrale Abweichung von +0,45 Prozent und führt somit zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für Avic Shenyang Aircraft eine positive Anleger-Stimmung, eine neutrale Einstufung in Bezug auf den RSI und das Sentiment, sowie eine "Neutral"-Bewertung bei der technischen Analyse.