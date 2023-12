Avic Shenyang Aircraft Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Avic Shenyang Aircraft-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 45,38 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Avic Shenyang Aircraft in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,58 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -2,64 Prozent. Im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Aktie 3,01 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Avic Shenyang Aircraft-Aktie mit 42,04 CNH derzeit -0,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -0,1 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Avic Shenyang Aircraft diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft. Durch automatische Analysen der Kommunikation wurden gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.