Avic Shenyang Aircraft Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse von Aktien. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Avic Shenyang Aircraft in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen. Der RSI für Avic Shenyang Aircraft liegt bei 5,04, was als überverkauft gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Die Stimmung in den sozialen Medien und auf sozialen Plattformen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analyse zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und dass positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen vorherrschend waren. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. Allerdings ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Avic Shenyang Aircraft eine Rendite von -9,45 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 11,12 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie, was auf eine sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr hinweist.