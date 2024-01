Avic Shenyang Aircraft Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Avic Shenyang Aircraft wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 24,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 50,82, was bedeutet, dass Avic Shenyang Aircraft weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung berücksichtigt. Avic Shenyang Aircraft zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete eine positive Änderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Avic Shenyang Aircraft mit einer Rendite von -3,58 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,64 Prozent. Auch hier liegt Avic Shenyang Aircraft mit 5,22 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Avic Shenyang Aircraft wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Durch tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation wurden gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale festgestellt. Daher erhält Avic Shenyang Aircraft insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.