Avic Shenyang Aircraft Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf. Für die Avic Shenyang Aircraft wird der RSI derzeit mit 42,59 angegeben, was auf ein neutrales Signal hinweist, da der Wert weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutlich positives Stimmungsbild wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden neun Handelssignale ermittelt, davon sechs positive und drei negative, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt jedoch nur geringe Veränderungen in der Stimmung rund um die Aktie. Die Diskussionsstärke hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Outperformance von +1,71 Prozent für Avic Shenyang Aircraft im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, während die mittlere Rendite im "Industrie"-Sektor um 0,5 Prozent übertroffen wird. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.