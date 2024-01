Avic Sanxin Aktie: Das sieht interessant aus!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine positive Stimmung unter den Anlegern. An sieben Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negativen Themen dominierend waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf Hainan Development Nanhai ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Einfluss des Internets auf die Stimmung verstärkt oder verändert diese. Anhand der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Hainan Development Nanhai wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), der im Finanzmarkt häufig verwendet wird. Für Hainan Development Nanhai wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,71 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50,84. Somit erhält Hainan Development Nanhai eine neutrale Bewertung gemäß dieser Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Hainan Development Nanhai eine Rendite von -24,42 Prozent auf, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 1,13 Prozent, wobei Hainan Development Nanhai mit -25,55 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.