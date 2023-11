Avic Sanxin Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse eines Aktienkurses ist ein wichtiger Aspekt für Anleger, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum. Wenn wir uns die Hainan Development Nanhai-Aktie ansehen, zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,32 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,16 CNH (Unterschied -11,24 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 9,04 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,33 Prozent) liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Hainan Development Nanhai-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben soziale Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hainan Development Nanhai-Aktie zeigt einen Wert von 70, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis (33,15) hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hainan Development Nanhai.

Zusätzlich lässt sich die Aktie auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Hainan Development Nanhai-Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Hainan Development Nanhai in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".