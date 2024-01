Avic Sanxin Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Hainan Development Nanhai hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung erhalten, basierend auf der technischen Analyse. Der Aktienkurs von 8,84 CNH liegt derzeit -2,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Im Gegensatz dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -11,24 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hainan Development Nanhai diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Hainan Development Nanhai insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Hainan Development Nanhai in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,42 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 1,79 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -26,21 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Hainan Development Nanhai um 25,94 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen positiv verändert. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Hainan Development Nanhai auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.