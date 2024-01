Avic Joy-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Avic Joy Hk im Finanzsektor eine Rendite von -44,44 Prozent erzielt hat, was mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -7,66 Prozent, wobei Avic Joy Hk auch hier mit -36,79 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Avic Joy Hk in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Avic Joy Hk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 HKD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen ähnlichen Trend, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Avic Joy Hk aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -5,92 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.