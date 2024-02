Avic Joy Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Avic Joy Hk-Aktie ist neutral, wie Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Avic Joy Hk wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Avic Joy Hk derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 5,89 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,89 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Avic Joy Hk-Aktie beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls bei 50 und zeigt somit auch ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung für die Avic Joy Hk-Aktie.

