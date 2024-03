Avic Joy Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers anzeigt. Basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie wird der RSI berechnet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Avic Joy Hk-Aktie liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral, was zu dem gleichen Gesamtergebnis führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Avic Joy Hk. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum spürbar, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Avic Joy Hk derzeit niedrigere Dividenden aus, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Avic Joy Hk-Aktie. Sowohl der GD200 als auch der GD50 verlaufen mit 0,01 HKD und zeigen keine signifikante Abweichung vom Trendsignal.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des Sentiments und Buzz, der Dividenden und der technischen Analyse ein Gesamtergebnis von "Neutral" für die Avic Joy Hk-Aktie.