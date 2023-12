Avic Jonhon Optronic Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Avic Jonhon Optronic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -29,05 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Avic Jonhon Optronic um 24,19 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf ein langfristig negatives Stimmungsbild hin, wodurch die Gesamtbewertung ebenfalls "Schlecht" ausfällt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie bei 38,2 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.