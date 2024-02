Avic Jonhon Optronic Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Avic Jonhon Optronic-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,29 Prozent (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte sich die Stimmung für Avic Jonhon Optronic in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse für diese Aktie hindeutet. Daher bekommt Avic Jonhon Optronic eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avic Jonhon Optronic aktuell 18, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Avic Jonhon Optronic führt zu einer Einstufung von "Neutral". Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt erhält die Aktie damit in den verschiedenen Kategorien überwiegend neutrale Bewertungen, sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, Sentiment und Buzz, Fundamentalanalyse und den Relative Strength-Index.